Spezia, Il Secolo XIX: "Italiano e Platek il primo confronto dà buoni frutti"

vedi letture

Lo Spezia attende la Roma al "Picco" per chiudere al meglio la stagione. Con la salvezza ormai in tasca la squadra ligure cerca punti per salutare il campionato nel modo migliore. Per quanto riguarda il futuro ci sono spiragli affinché Vincenzo Italiano resti ancora in sella agli Aquilotti. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Italiano e Platek il primo confronto dà buoni frutti".