Spezia-Milan, moviola Gazzetta: Ibrahimovic protesta nel finale, ma il rigore non c'è

Spezia-Milan, una debacle inaspettata per i rossoneri. Ma anche una partita ricca di episodi arbitrali risolti bene dal signor Chiffi, coadiuvato dal VAR Mazzoleni. Ci sono due azioni in cui la formazione di Stefano Pioli protesta, soprattutto nel finale con Zlatan Ibrahimovic. E La Gazzetta dello Sport li analizza con la sua consueta moviola:

"Al 66’ Saponara sguscia via sulla sinistra a Dalot e viene steso dal difensore portoghese, cadendo in area di rigore: Chiffi giustamente fischia punizione dal limite: il fallo è avvenuto fuori come conferma il Var Mazzoleni all’auricolare dell’arbitro. Al 79’ vistose proteste del Milan per una presunta trattenuta su Ibrahimovic in area di rigore a seguito di una punizione calciata dalla sinistra da Calhanoglu: la sensazione è che non ci siano i margini per il penalty, Chiffi aspetta il Var e fa cenno che il gioco deve proseguire".