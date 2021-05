Stasera Samp-Spezia, Il Secolo XIX: "Le missioni distanti di Ranieri e Italiano"

Questa sera andrà in scena Sampdoria-Spezia e Il Secolo XIX cerca in edicola di presentare la sfida. Il derby ligure non ha pari motivazioni perché i blucerchiati vorranno sì riscattare la manita di San Siro, ma al tempo stesso la squadra di Italiano avrà una carica in più a livello mentale vista la necessità di trovare punti salvezza. Ranieri ed il tecnico degli Aquilotti hanno missioni distanti tra loro, quasi opposte e il fatto che sia una sorta di derby, anche se senza pubblico, rende il tutto ancora più intrigante e dagli esiti imprevisti.