V. Entella-Pisa è la prima del neo patron nerazzurro Knaster. Le aperture dei giornali

Questa sera nell'anticipo di Serie B a Chiavari sarà presente sugli spalti anche il magante anglo-russo Alexander Knaster che nei giorni scorsi ha acquistato il 75% delle azioni del Pisa. Il neo numero uno ha voluto far sentire fin dall'inizio la vicinanza della nuova proprietà alla squadra e spera che la squadra di D'Angelo lo ripaghi sul campo in un match difficile come quello contro un'Entella che non può commettere passi falsi nella corsa promozione. Queste le aperture dei tre quotidiani sportivi principali:

Gazzetta dello Sport: “Knaster abbraccia il Pisa. Stasera sarà a Chiavari per la sfida con l'Entella”.

Tuttosport: “Vivarini spinge l'Entella. Non possiamo fallire”. Stasera a Chiavari arriva il Pisa, reduce da 8 risultati utili di fila e appena acquistato da Knaster.

Corriere dello Sport: “Pisa d'assalto per regalare la prima vittoria a Knaster”. Contro l'Entella D'Angelo cerca la svolta giusta in capo dopo quella societaria.