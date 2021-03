Vlahovic al Corriere dello Sport: "A Firenze sto bene. Ibra, il paragone è una responsabilità"

"A Firenze sto bene. Ibra, il paragone è una responsabilità". Queste le parole di Dusan Vlahovic al Corriere dello Sport nell'edizione odierna. Il serbo spiega il momento top che sta vivendo: "Ho un contratto fino al 2023, in Viola sto benissimo e mi amano. Sono arrivato ragazzino, mi ritrovo uomo, ci sarà tempo per parlare di contratto. E' vero, ci siamo sentiti anche perché da quando ho palleggiato con lui ho iniziato a segnare di più (ride, ndr)". Infine due parole anche sul paragone co Ibrahimovic: "Non mi sono mai piaciuti, ma essere accostato ad un campione come lui è un onore e una responsabilità. Un ragazzo come me deve comunque mantenere sempre equilibrio perché c'è il rischio di bruciarsi".