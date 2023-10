Vlahovic punta il derby, Tuttosport: "Studiato il piano per dribblare la lombalgia"

vedi letture

Dopo il pareggio di Bergamo, la Juventus si prepara al derby della Mole contro il Torino. Un appuntamento a cui non vuole mancare Dusan Vlahovic, out con l'Atalanta per una lombalgia ed ora al lavoro per cercare di essere regolarmente a disposizione di Allegri per la stracittadina contro i granata. Come riferisce Tuttosport, lo staff tecnico e lo staff medico bianconero hanno stilato una tabella di lavoro settimanale del serbo, che alternerà qualche esercitazione in gruppo ad alcuni lavori individuali che possano consentirgli di tornare in forma per la sfida di sabato.