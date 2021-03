Zazzaroni sul CorSport: "Roma in crescita grazie al blocco italiano. E il club non le è da meno"

"Roma in crescita grazie al blocco italiano. E il club non le è da meno" scrive Zazzaroni sulle pagine del Corriere dello Sport. I giallorossi sono partiti con l'obiettivo di arrivare tra le prima 4, con una squadra "figlia di una rivoluzione sostanziale ma incompleta". Il futuro dipenderà dal piazzamento in campionato: ora i giallorossi sono sesti, in caso di qualificazione alla Champions scatterà il rinnovo automatico per Fonseca, a meno che i Friedkin non decidano comunque di dare un taglio col passato. La crescita dei giallorossi, tra alti con le basse in classifica e bassi con le alte, si è sviluppata attorno al blocco italiano. Grande crescita anche a livello politico: "negli ultimi mesi la società si è ritagliata uno spazio politico rilevante costituendo un'opposizione forte e ascoltata".