Zhang vuole vincere con l'Inter. Corriere della Sera: "Pronto un pool di soci americani"

L'Inter fa un passo avanti verso lo scudetto pagando gli stipendi di gennaio e onorando le scadenze di mercato dovute al 31 marzo, per intendersi la rata da 13 milioni per Hakimi al Real Madrid. Inoltre - scrive il Corriere della Sera - si fa strada l'ipotesi dell'ingresso di un pool di investitori americani pronto a investire circa 250 milioni e magari rilevare la quota di minoranza del 30 per cento ora in mano a Lion Rock. Una quadra dovrebbe esserci a breve, Zhang non vuol cedere il controllo del club ma al massimo trovare un nuovo socio. In più a breve intende tornare in Italia: potrebbe liberarsi dai 14 giorni di quarantena per festeggiare l'eventuale scudetto.