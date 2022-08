A San Siro brillano la LuLa e tutto il resto: troppa Inter per poco Spezia, finisce 3-0

Inter batte Spezia 3-0: decidono le reti di Lautaro, Calhanoglu e Correa.

Buona, anzi buonissima la prima a San Siro per l'Inter. All'esordio stagionale tra le mura amiche, i nerazzurri stendono con un secco 3-0 lo Spezia di Luca Gotti, troppo gracile per reggere l'impatto di una trasferta sulla carta complicata e nei fatti giocata tutta a senso unico. A segno, per i nerazzurri, Lautaro Martinez nel primo tempo, rispolverando un feeling con Lukaku che sembra aver resistito intatto e intonso a un anno di distanza. Nella ripresa, Calhanoglu e Correa arrotondano un risultato che pare rotondo ma rispecchia ampiamente l'andamento della gara. Vittoria a parte, un netto passo in avanti per la formazione di Simone Inzaghi dopo il successo faticoso di Lecce: oltre ai sei punti in classifica, c'è anche il gioco a sorridere all'Inter. Tanto da fare per lo Spezia, che ha avuto dalla sua una sola occasione per cambiare la storia della serata, ma del resto per i liguri non era questo l'impegno da vincere.

Le scelte iniziali: torna Bastoni, out Gosens. Due novità nella formazione di partenza dei nerazzurri rispetto a Lecce: Bastoni titolare, con Dimarco che avanza a sinistra al posto di Gosens. Solo panchina per il tedesco, a destra c'è Dumfries. Gotti risponde avanzando Agudelo al fianco di Nzola vista l'assenza di Verde, con l'inserimento di Sala a centrocampo.

Tanta Inter, "solo" 1-0 al 45'. Assist Lukaku, gol Lautaro. Smaltita una certa preoccupazione in avvio per Calhanoglu, che nel riscaldamento prende un colpo sulla caviglia destra ma gioca comunque titolare, l'Inter fa subito la partita. E il vantaggio singolo con cui chiudono il primo tempo sta persino stretto ai ragazzi di Inzaghi. Dumfries sgomma a destra e all'ottavo di gioco chiama Dragowski al salvataggio. Al portiere polacco toccano gli straordinari su Lautaro - due volte - ma alla terza occasione da gol è l'argentino a passare: tocco morbido di Barella, torre di Lukaku, sassata dell'argentino e 1-0. Sbloccata la gara, i padroni di casa hanno la possibilità di chiuderla ma, tra l'ottimo Dragowski e la traversa che dice no a Lukaku, il risultato resta sull'1-0 mentre le squadre si avviano negli spogliatoi.

Nessun cambio alla ripresa del gioco e a rimanere immutato è pure l'andamento della partita. L'Inter stavolta passa subito: ancora Lukaku decisivo nella manovra offensiva dei nerazzurri, la palla passa attraverso un tacco di Skriniar respinto dalla difesa spezzina e finisce a Calhanoglu. Botta di prima intenzione e Dragowski battuto, col 2-0 che mette in discesa il resto della gara. Archiviate altre due occasioni per il tris, Gotti corre ai ripari e cerca di alzare il baricentro dei suoi con Ristov e Strelec. Inzaghi replica inserendo Dzeko e Gosens per Lukaku e Dimarco. È proprio Strelec a divorarsi la palla gol, l'unica fin lì costruita dagli ospiti, che avrebbe rimesso tutto in discussione. E invece, tolti anche Lautaro e Calhanoglu per fare spazio a Correa e Gagliardini, sono i padroni di casa a segnare ancora. Protagonisti proprio i nuovi: lancio di Gagliardini, dribbling di Dzeko su Dragowski e scarico per il Tucu che segna e mette definitivamente in ghiaccio la partita.

INTER-SPEZIA 3-0

(35' Lautaro, 52' Calhanoglu, 82' Correa)