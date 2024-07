A volte ritornano? Cancelo in uscita dal City, Mendes lo propone a Inter e Juventus

Campione sì, ma non certo stanziale. Joao Cancelo, tra i protagonisti anche a Euro 2024 con la maglia del Portogallo, è da anni uno dei migliori interpreti del ruolo di terzino nel panorama continentale. Allo stesso tempo, difficilmente rimane a lungo nelle proprie squadre di club. Approdato al Manchester City nel 2029 dalla Juventus, da gennaio 2023 è andato in prestito prima al Bayern Monaco e poi, la scorsa stagione, al Barcellona. Adesso il rientro in Inghilterra, dove difficilmente rimarrà, a causa dei rapporti non ottimali con Pep Guardiola.

Proposta al passato. Secondo quanto riferito da La Stampa, Jorge Mendes - agente di Cancelo - ha sondato il terreno sia con Inter e Juventus, i due club italiani nei quali il laterale lusitano ha già militato in passato. Trattativa complicata, in entrambi i casi: Cancelo è valutato circa 25 milioni di euro dal Manchester City e sarebbe disposto a ridursi il suo ingaggio, ma entrambe le società devono valutare bene i margini dell'operazione.

Per quanto riguarda l'Inter, in particolare, Cancelo avrebbe senso visto il ko di Buchanan, che spinge Marotta, Ausilio e Baccin a cercare un sostituto. Al momento, però, le idee della dirigenza riguarderebbero più un terzo di difesa - riportando Carlos Augusto come quinto e vice Dimarco a sinistra - e soprattutto su un affare meno costoso. La Juve di Giuntoli, che vede più lontano il possibile arrivo di Di Lorenzo, potrebbe invece valutarlo in prestito con diritto di riscatto. Da capire se la soluzione possa andare bene al City.