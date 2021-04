Accordo Juve-Locatelli? Ad Sassuolo: "No. Se le big incasseranno tanto ci rifaremo con loro"

La Juventus ha messo il centrocampista del Sassuolo, Manuel Locatelli nel mirino ma l'amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali, a Radio Rai, ha riposto a una domanda su un presunto accordo già trovato con i bianconeri: "Assolutamente no, non c'è nessuna intesa. Locatelli per noi è importantissimo, ha richieste sia in Italia che all'estero, soprattutto. Aspettiamo, perché se va avanti questo progetto vuol dire che le big incasseranno più soldi e ci rifaremo sulle grandi. Andremo a recuperare tutto il tempo che ci hanno fatto perdere con discussioni sul nulla. Mi dispiace anche per il presidente della Lega Serie A Dal Pino che è stato sfiduciato ma è una persona seria che ha svolto un grande lavoro".

