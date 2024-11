Adani: "Frattesi docente di inserimento dei centrocampisti". Poi lo confronta con Barella

L'ex difensore nerazzurro Daniele Adani ha dato la sua opinione su Davide Frattesi nel salotto di Viva El Fútbol, esaltando in particolare una dote del centrocampista dell'Inter: "Frattesi è diventato un titolare in più per l'Inter, l'anno scorso è stato decisivo quando aveva 12 minuti da giocare. Però io vedo la Nazionale e dico che Frattesi sia un uomo in più e ho l'idea che se torna Nicolò Barella lui possa andare un'altra volta in panchina... Luciano Spalletti nel periodo degli Europei lo richiamava tantissimo. Frattesi ha una caratteristica unica: il tempo di entrata che ha in area di rigore lo può insegnare a tutti perché ha una combinazione di tempo, corsa e stoccata. Frattesi può essere docente di inserimento dei centrocampisti, fa cattedra".

Adani ha poi aggiunto un confronto diretto tra Frattesi e Barella: "Lui è superiore nell'ultimo terzo di campo, decide meglio. Poi sono d'accordo nel dire che Henrikh Mkhitaryan è un professore, per lui il termine campione lo uso".

Anche Cassano dello stesso avviso

"Parto dal presupposto che fino al momento dell'espulsione del ragazzo dell'Empoli che non ricordo come si chiama (Saba Goglichidze, ndr), l'Inter non mi era piaciuta, era nel panico. Poi ha stappato il match e da lì non c'è stata partita. Io impazzisco per gente come Gavi, Frenkie de Jong, per questo dico che deve giocare Frattesi e non Nicolò Barella, in Nazionale come nell'Inter, perché è il campo che dice queste cose", ha fatto eco ad Adani l'ex attaccante Antonio Cassano nella medesima trasmissione.