Adani: "Pirlo diventerà allenatore in 2-3 anni, sbaglierà e imparerà"

Daniele Adani, ospite della "BoboTv", ha parlato anche di Andrea Pirlo e del suo modo di allenatore. Per l'opinionista di Sky, oltre che ex difensore dell'Inter, servirà tempo per vedere il vero credo dell'ex regista, da pochi mesi allenatore e subito messo alla guida della Vecchia Signora: "Pirlo diventerà allenatore in 2-3 anni, sbaglierà e imparerà"