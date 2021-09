Adani su Lautaro: "Inter non in condizione di tenerlo se diventa un bomber da 30-35 gol all'anno"

Daniele Adani, ex calciatore dell'Inter oggi opinionista televisivo, ha parlato anche di Lautaro Martinez e della sua crescita nell'intervista concessa oggi a La Gazzetta dello Sport: "Dei quattro attaccanti, lui è l’unico titolare fisso, perché sa giocare prima o seconda punta, segnare o dialogare con gli altri. Resta da capire se può diventare un uomo da 30-35 gol a stagione. Nel caso lo diventi, l’Inter non credo sia nella condizione di poterlo trattenere per molto", le sue dichiarazioni sul Toro argentino a un passo dal rinnovo di contratto coi nerazzurri.