Adjapong torna a correre dopo il grave infortunio. E lo fa con la maglia del... Sassuolo

Dopo la rottura del tendine d'Achille di fine gennaio che ha decretato la fine della sua stagione, il terzino Claud Adjapong è tornato a correre e l'ha fatto con la maglia del... Sassuolo.

Passato dal club neroverde al Lecce la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto, il laterale classe '98 è già tornato alla casa base per iniziare a preparare la prossima stagione. "Grazie di cuore a tutti per i tantissimi messaggi ricevuti, mi avete fatto sentire un grande affetto, e sono felicissimo di essere tornato a correre in campo", ha scritto Adjapong sulla sua pagina Instagram.