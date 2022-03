Ag. Jorginho: "Se non rinnova col Chelsea priorità alla A. Juve? Sarebbe considerata"

"La Juve? Sarebbe presa in considerazione". Raggiunto da QSVS, parla nuovamente Joao Santos, agente di Jorginho, centrocampista del Chelsea in scadenza nel 2023 con i londinesi: "La filosofia del Chelsea è di fare i rinnovi all’ultimo minuto. La priorità è il rinnovo con i Blues, altrimenti tornare in Serie A. Volontà di giocare in Italia c’è sempre".

La Juventus?

"Sarebbe presa in considerazione”.