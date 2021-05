Ago, filo e uno Scudetto pronto per essere cucito. Alexis Sanchez si prepara così alla festa

Alexis Sanchez ha dato il via al countdown Scudetto. E tramite Instagram, dopo il successo sul Crotone ed in attesa dell'Atalanta, ha pubblicato una storia in cui si vede uno Scudetto di stoffa con ago e filo pronto per esser cucito sulla maglia dell'Inter. Nelle altre stories, poi, tutta la gioia del Nino Maravilla e dei compagni di squadra all'interno dello Scida di Crotone.