Allegri-Juve, i numeri: 191 vittorie su 271 panchine. 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe

Massimiliano Allegri è ufficialmente tornato alla Juventus e a partire dalla prossima stagione proverà a riprendere il percorso da dove lo aveva lasciato, ovvero dai cinque scudetti vinti in altrettanti anni, ai quali vanno sommate anche i quattro successi in Coppa Italia e i due in Supercoppa Italiana. Non sarà facile, visto che questa Juventus non è la stessa che ha guidato dal 2014 al 2019, ma il tecnico livornese raccoglierà la sfida e proverà a rilanciare i bianconeri dopo il quarto posto raccolto nella stagione che si è appena conclusa.

I numeri di Allegri con la Juve sono da capogiro, visto che nella sua prima avventura a Torino ha messo insieme la bellezza di 191 vittorie in 271 partite, con 43 pareggi e 37 sconfitte. La stagione 2017/17 è stata la migliore, con 42 successi, 8 pari e 7 sconfitte in 57 gare e con la finale di Champions League persa a Cardiff contro il Real Madrid.