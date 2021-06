Ascoli, Bajic non è stato dimenticato. Si proverà a riportarlo in bianconero

Secondo quanto riferito dal Corriere Adriatico l’Ascoli farà un tentativo per riportare in bianconero Riad Bajic, protagonista dell’ultima stagione con 12 reti, tornato all’Udinese per fine contratto. Il bosniaco, esploso sotto la guida di Sottil, è considerato infatti il partner ideale di Dionisi in attacco e per questo la dirigenza marchigiana chiederà il rinnovo del prestito del giocatore che non sembra rientrare nei piani dell’Udinese per la prossima stagione.