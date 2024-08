Ufficiale Atalanta, El Bilal Toure allo Stoccarda in prestito con diritto di riscatto. Il comunicato

vedi letture

El Bilal Toure saluta ufficialmente l'Atalanta. Con un comunicato sul proprio sito ufficiale il club nerazzurro ha annunciato la cessione dell'attaccante allo Stoccarda in prestito con diritto di riscatto: "Atalanta BC comunica di aver ceduto a VfB Stuttgart - a titolo temporaneo con diritto di opzione - le prestazioni sportive del calciatore El Bilal Touré, 22enne attaccante maliano. Il Club augura a El Bilal le migliori soddisfazioni per questa nuova esperienza professionale in Germania".

Un solo anno all'Atalanta.

Il giocatore, che era arrivato come acquisto più caro della storia della Dea, lascia Bergamo dopo una stagione fatta di poche presenze, un grave infortunio e qualche rimpianto per ciò che sarebbe potuto essere. Il futuro è dunque allo Stoccarda, per una cifra di circa 25 milioni di euro complessivi più una percentuale sulla futura rivendita, nel caso in cui i tedeschi dovessero decidere di riscattarlo al termine della stagione.

Le parole di Luca Percassi di lunedì scorso sui calciatori che hanno chiesto la cessione

"Noi siamo molto tranquilli, la nostra idea condivisa da tutti era non far partire nessuno per la prima volta nella storia. Noi abbiamo sempre rispettato tutti i nostri impegni e obblighi, non vediamo l'ora che finisca questo mercato che ci ha riservato qualche sfortuna come l'infortunio di Scamacca. Tutti i giocatori però sono dell'Atalanta e sarà quindi la società a decidere per il bene di questa. Molte volte a questi ragazzi vengono suggerite cose non opportune. Il calciomercato ha tempistiche infinite, andrebbe regolamentato meglio".