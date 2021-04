Atalanta, Gasperini non si fida: "Udinese una delle squadre che sa togliere punti alle altre"

vedi letture

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni in merito all'Udinese, avversaria in campionato: "Il valore dell'Udinese è dato dalle prestazioni e dai giocatori. Ha giocatori di valore, è uscita da un momento di classifica complicato. Era stata indicata un po' da tutti, ma in quella fascia ci sono tante squadre di sicuro valore che sanno togliere punti un po' a tutte. Quali saranno le difficoltà per la gara di domani? C'è l'ambiente, l'avversario, ma dobbiamo spostare l'attenzione sulla partita. Sarà così per tutte le gare che restano, tutte sono complicate e difficili. Arriviamo da un buon momento, non solo per i risultati ma anche per le condizioni. Queste motivazioni sono superiori a tutti i tipi di dubbi che possono nascere".

Clicca qui per rileggere tutte le parole di Gian Piero Gasperini!