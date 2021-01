Atalanta, il futuro di Caldara è incerto: il club potrebbe decidere di non riscattarlo dal Milan

Il futuro di Mattia Caldara è ancora incerto. Il difensore è tornato all'Atalanta nel gennaio del 2020, in prestito per 18 mesi. Il centrale è partito subito titolare con Gasperini ed è stato protagonista anche alla ripresa post lockdown. I problemi fisici continuano ad inseguirlo e ad inizio stagione ha subito una lesione al tendine rotuleo: il giocatore è tornato disponibile ad inizio anno, ma nelle ultime partite ha collezionato solo panchine. Milan e Atalanta si erano accordate per 18 mesi di prestito senza un obbligo di riscatto, ma solo un diritto fissato a 15 milioni, con il difensore che aveva prima prolungato il contratto con i rossoneri fino al 2023. Se Caldara continuerà a trovare così poco spazio agli ordini di Gasperini, il rischio per i piani del Milan è che la Dea scelga di farlo rientrare a Milano alla fine del prestito. Lo riporta Tuttosport