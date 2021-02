Atalanta-Napoli, i convocati di Gasperini: c'è Maehle, out Romero. Sempre fuori Hateboer

Sono 22 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Napoli, in programma domani al Gewiss Stadium di Bergamo. Fuori Hateboer, Romero (squalificato) e Sutalo, che ha problemi alla caviglia. Di seguito la lista completa pubblicata dal sito ufficiale orobico:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Caldara, Djimsiti, Ruggeri, Ghislandi.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata.

📋 I 22 nerazzurri convocati per #AtalantaNapoli!

💪 Our squad list for the #CoppaItalia semi-finals!#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/CbTVUMOTyw

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 9, 2021