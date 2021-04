Atalanta, un osservatore sugli spalti dell'U-Power Stadium: per i prestiti e per Carlos Augusto

L’Atalanta va alla caccia di rinforzi sulle corsie laterali e guarda in casa Monza. Un osservatore del club bergamasco era infatti oggi all’U-Power Stadium della città brianzola per osservare i tanti giocatori nerazzurri in prestito nelle due squadre ( Bellanova, Capone e Guth nel Pescara, Bettella e Colpani fra i padroni di casa). Ma è stata anche l’occasione, come riporta Tuttomonza.it, per dare un’occhiata da vicino al terzino mancino Carlos Augusto, arrivato in estate in biancorosso e protagonista fin qui di una buona stagione. Il brasiliano potrebbe rappresentare un obiettivo per la prossima stagione anche se non sarà facile, nonostante gli ottimi rapporti, strapparlo alla società di Berlusconi.