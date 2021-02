Atletico Svincolato: le migliori 5 occasioni tra i trequartisti, da Bojan Krkic a Texeira

La sessione invernale del mercato è terminata da qualche giorno, ma molte squadre hanno ancora l'occasione di rinforzarsi pescando dall'ampia lista degli svincolati. Tuttomercatoweb.com ha selezionato i profili migliori: ruolo per ruolo, ecco i free agent più interessanti.

Ahmed Musa - Sembrava destinato a una carriera migliore in Europa, ma la sua ascesa si è fermata con l'approdo in Premier, al Leicester. Capitano della Nazionale nigeriana, ha fatto benissimo in Russia, con la maglia del CSKA Mosca. Ad agosto 2018 si è trasferito in Arabia (Al-Nasr), da ottobre è svincolato.

Alex Teixeira - Una delle "vittime" del Governo cinese, che ha deciso di chiudere i rubinetti per gli investimenti sui calciatori stranieri. È uno dei pezzi pregiati tra gli svincolati: ha lasciato lo Jiangsu Suning (che lo pagò 50 milioni) a gennaio, dopo ben 5 stagioni. Allo Shakhtar si era affermato, potrebbe tornare presto in Europa.

Pablo Piatti - Una vita in Spagna, dove ha lasciato il segno soprattutto nel Valencia, che lo prelevò nel 2011 dopo i tre anni trascorsi nell'Almeria. Un anno fa ha deciso di tentare l'avventura in MLS, ma con Toronto è finita dopo meno di 12 mesi.

Bojan Krkic - Promessa mancata del calcio spagnolo, aveva infranto ogni record nelle giovanili del Barcellona, prima di essere schiacciato dal peso di una responsabilità troppo grande per lui e dalla presenza di Lionel Messi. Ha vagato in quasi tutti i maggiori campionati europei, compresa la Serie A, dove ha vestito le maglie di Roma e Milan. Non è mai riuscito a incidere. Oggi è svincolato dopo l'addio al CF Montreal.

Omar Abdulrahman - Profilo esotico ma sicuramente interessante, uno dei migliori giocatori asiatici: 29 anni, si è svincolato qualche giorno fa dall'Al-Jazira e potrebbe essere uomo mercato tra Arabia, Qatar ed Emirati.