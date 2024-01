TMW Baldanzi alla Roma, stretta finale: ecco l'offerta dei giallorossi all'Empoli

vedi letture

Siamo al rettilineo finale per Tommaso Baldanzi alla Roma. Secondo quanto raccolto da TMW, la cessione di Andrea Belotti e quella di Marash Kumbulla sembrano aver sbloccato l'operazione, con i Friedkin finalmente pronti a tentare l'assalto decisivo. Come vi avevamo già raccontato in precedenza, l'Empoli aveva già dato apertura totale per la cessione del classe 2003, che a questo punto potrebbe davvero cambiare casacca già nel mercato di gennaio.

I dettagli. Il trasferimento dovrebbe avvenire in prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto da parte dei giallorossi, che sborseranno circa 15 milioni di euro, di cui tra i 2 e i 3 di bonus, ai toscani. Non è ancora fatta, ma tutte le parti sono molto ottimiste sulla buona riuscita dell'affare, che accontenterebbe tutti. È in arrivo l'offerta dalla Capitale, ormai è solo di questione di tempo.