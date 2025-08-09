Baldanzi allontana le voci di mercato: "Alla Roma mi trovo bene. La concorrenza è normale"

Tanti i temi trattati dall’attaccante della Roma Tommaso Baldanzi ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Il classe 2003 ha parlato della concorrenza e della possibilità di lasciare la Capitale. “Concorrenza? Vivo molto serenamente questa cosa. La concorrenza c’è ovunque e in una squadra forte come la Roma è ovvio che ci sia” ha ammesso. “Chiunque ha sempre l’ambizione di giocare in una squadra forte con tanta concorrenza. Dybala? È un grandissimo giocatore e mi ha fatto davvero effetto lui come persona. Lui come gli altri calciatori che reputo campioni con cui ho avuto la fortuna di giocare mi ha fatto davvero effetto le persone che sono. Sono umili e persone come noi e ci puoi parlare tranquillamente".

C’è stata la possibilità di lasciare il club?

“Qui sto molto bene e mi trovo molto bene. Sono cose che si fanno in due e quindi ci penserà la società e il mio procuratore che si occupa di questo ma ti posso dire che mi trovo molto bene qui e con i miei compagni".

In generale come va la sua avventura a Roma?

“Sono molto felice per quello che ho fatto per adesso. Posso migliorare su alcuni aspetti, nel calcio c’è sempre da migliorare… Ci lavoro ogni giorno, sono un ragazzo giovane e fa parte della mia crescita lavorare sui miei punti deboli e spero di migliorarmi ogni gara. Gli obiettivi? Non ci siamo posti obiettivi precisi. Sappiamo, però, come lo sanno tutti, che il nostro obiettivo è riportare la Roma in Champions League e cercare ogni anno di vincere qualcosa, che sia la Coppa Italia o l’Europa League”.

QUI l'intervista completa.