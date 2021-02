Ballardini si tiene stretto Criscito: "Il Genoa si sente più sicuro con lui in campo"

Vigilia di campionato per il Genoa. Domani alle 18 i rossoblu sfideranno il Verona di Ivan Juric. In vista del match del "Ferraris", il tecnico Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Genoa Channel, soffermandosi così in particolare su Criscito: "E' un ragazzo che ha grande personalità, attento nella fase difensiva e bravissimo con il pallone nel far uscire i propri compagni. E' un difensore completo e trasmette attenzione, personalità ai compagni. I compagni sanno che hanno dietro un giocatore che ha tutte queste capacità e si sentono più sicuri. E' bene averlo sempre".

