Barcellona, Griezmann: "Se non segni poi diventa dura. Proveremo a vincerla il prossimo anno"

vedi letture

Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, commenta con rammarico ai microfoni della UEFA l'eliminazione dei blaugrana dopo una buona prova contro il PSG: "E' un peccato, abbiamo avuto quattro chiare occasioni per segnare, più il rigore. Se non la metti dentro poi è più difficile andare avanti con la partita. In ogni caso, è stata una partita diversa rispetto all'andata. Alla fine abbiamo dato tutto quello che avevamo. Ma è anche vero che Navas ha giocato una grande partita, complimenti a lui. Ora è il momento di rimboccarci le mani e sentire la confidenza per il modo in cui giochiamo. Dobbiamo migliorare per la parte restante della stagione. Non credo meritassimo di uscire così presto, ma il prossimo anno proveremo a vincerla".