Benatia, Todibo e Fazio. Alla fine la spunta Bani, prossimo colpo del Parma in difesa

Fra Benatia, Todibo e Fazio… rischia di spuntarla Mattia Bani. In casa Parma il comparto mercato si è mosso con idee ed investimenti per regalare a mister D’Aversa una rosa più adatta alle sue esigenze tattiche ed in grado di uscire dalle difficoltà dell’ultimo periodo. E così ai colpi Andrea Conti e Dennis Man, potrebbe presto aggiungersi il difensore attualmente al Genoa. Un’idea nata e portata avanti velocemente, dal Parma, dopo aver verificato le difficoltà nell’arrivare a quelli che erano i primi obiettivi: a inizio mercato Mehdi Benatia, quindi Jean-Clair Todibo e infine Federico Fazio. Proprio le titubanze dell’argentino della Roma hanno convinto il Parma a virare su Bani, prestito con diritto di riscatto la formula stabilita per far arrivare l’operazione alla fumata bianca. Nuovi contatti nelle scorse ore, l’operazione è praticamente definita. E D'Aversa che aspetta il suo nuovo difensore già per le prossime ore…