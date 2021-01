Benevento, ds Foggia: "Reynolds ci piace, stiamo cercando di capire se ci sono le condizioni"

La Juventus è sempre più vicina al terzino del Dallas FC Bryan Reynolds. I bianconeri dovrebbero acquisire il giocatore per poi parcheggiarlo a Benevento in questa seconda parte di stagione. E proprio il direttore sportivo dei campani, Pasquale Foggia, ospite di Sportitalia, si è espresso in merito alla possibilità di accogliere l'americano: "Rynolds? Ci piace e stiamo cercando di capire se ci sono le condizioni per portarlo da noi", ha detto il ds del Benevento.