Benevento, problema ingaggio per Iemmello al Frosinone. Può anche rimanere in Spagna

"Al 99% lascio la Spagna". Le parole di Pietro Iemmello sono un manifesto per andare via dal Las Palmas, dove non ha avuto un grande impatto nei mesi di prestito. Sul centravanti c'è da tempo il Frosinone che, però, non ha trovato l'accordo con il Benevento - proprietario del cartellino - per l'ingaggio. I ciociari vorrebbero che il Benevento pagasse parte dell'ingaggio, i campani non ne hanno intenzione. Così Iemmello può rimanere in Spagna, riporta Il Corriere dello Sport.