Benevento, tutta la città al fianco della squadra. Messaggio del Sindaco

"Tutta la città deve stare accanto al Benevento. Siamo stati sfortunati in alcuni momenti, adesso dobbiamo mettercela tutta. Tutto dipenderà dalle partite interne con Cagliari e Crotone. E' giusto che sia così, questo sogno speriamo che continui ancora. I ragazzi ce la possono fare, hanno la forza e gli stimoli giusti. Da parte nostra c'è un amore incondizionato per la squadra. Il mio unico rammarico è stato il pareggio del Napoli con i rossoblu, una vittoria degli azzurri avrebbe permesso di presentarsi al match di domenica in modo diverso. Una possibile vittoria darebbe una garanzia importante. La squadra si caricherebbe molto, come successo al Cagliari dopo aver battuto il Parma nei minuti di recupero". Anche il Sindaco di Benevento Clemente Mastella si schiera al fianco della squadra a pochi giorni dalla partita contro il Cagliari che vale una intera stagione. "Sappiamo quanti sacrifici abbiamo fatto per arrivare in questa categoria, ora non dobbiamo vanificarli" ha ribadito mister Inzaghi alla squadra, caricandola a dovere pur senza trasmettere quella tensione eccessiva che, se non gestita con raziocinio, può sortire l'effetto boomerang. Ma la maturità dell'ambiente e dell'intero contesto giallorosso farà la differenza. Il presidente Oreste Vigorito ha sempre dosato le parole capendo, da uomo navigato, quando usare il bastone e quando la carota. Da buon padre di famiglia profondamente innamorato della sua creatura. Il ds Foggia non ha mai messo in discussione lo staff tecnico pur con numeri negativi nel girone di ritorno, i tifosi non hanno mai smesso di incitare i propri beniamini seppur a distanza. E quanto peserà lo stadio vuoto nella gara col Cagliari che mette in palio la permanenza in categoria.