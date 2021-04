Bergomi: "La Juve va a sprazzi. Non sa gestire la partita e non è solida"

Dagli studi di Sky, Beppe Bergomi ha commentato il momento della Juventus: “Va a sprazzi, non è solida. Va in vantaggio e subisce facilmente la reazione dell’avversario. La gestione che vedi nell’Inter non vedi nella Juventus di quest’anno. Siamo condizionati nel giudizio da quello che abbiamo visto negli anni precedenti: non puoi andare fuori dalla Champions, ma altrimenti la stagione alla fine c’è”.