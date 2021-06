Berisha al Torino? E’ una possibilità. SPAL pronta a cederlo ma no a contropartite

vedi letture

Dopo il prolungamento del rapporto con Vanja Milinkovic-Savic per i prossimi tre anni e in attesa di sapere se Salvatore Sirigu andrà effettivamente via, negli ultimi giorni fra i papabili per la porta del Torino si è affacciato il nome di Etrit Berisha attualmente in forza alla Spal, ex club del direttore tecnico granata Vagnati, e che ha ancora due anni di contratto con gli spallini. Il trentaduenne portiere albanese vorrebbe tornare in Serie A ed è disposto a entrare in competizione con Milinkovic, che a quanto finora risulta è designato ad essere il titolare.

Quante possibilità ha Berisha di diventare effettivamente un portiere del Torino? Di recente sono stati effettuati diversi sondaggi, da Montipò del Benevento a Mirante, che dal primo luglio sarà svincolato dalla Roma. Decisamente più defilati restano invece Sepe del Parma e soprattutto Silvestri del Verona.

Per quanto appreso dalla redazione di Torinogranata.it, che ha sentito l’entourage del giocatore, Berisha è una possibilità. Fonti molto vicine al club estense garantiscono l'interessamento ma ancora non ci sono stati contatti ufficiali con il Torino.

La Spal non ha ancora stabilito una cifra per la cessione del cartellino dell’albanese, ma gli spallini non sono propensi a trattare per contropartite tecniche tanto più che sia dall’Italia sia dall’estero ci sono state delle richieste per il portiere.