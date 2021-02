Big a parametro 0 - Per Calhanoglu tutto può ancora succedere. Ma il Milan resta la priorità

vedi letture

Da oggi, tutti i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno possono firmare un contratto con un altro club valido per la prossima stagione. L’approfondimento TMW.

Una lunga telenovela senza ancora un finale scritto. Hakan Calhanoglu ha una priorità ovvero quella di discutere del contratto e del rinnovo con il Milan. Per questo ancora l'agente Gordon Stipic non si è seduto al tavolo con altre società, nonostante le tante richieste ricevute. Però il tempo stringe. C'è ancora differenza tra domanda e offerta sull'ingaggio, l'ultima proposta fatta nel mese di gennaio dai rossoneri si avvicina alle richieste del giocatore ma non è ancora abbastanza. Sicché servirà nei prossimi giorni un nuovo contatto per provare a trovare la quadra ma al momento le richieste del giocatore, numero 10 imprescindibile per gli schemi di Pioli, sembrano ferme.

Dove potrebbe andare? Probabilmente non alle cifre chieste inizialmente al Milan ma la sensazione è che Calhanoglu possa rappresentare una ghiotta opportunità per molti. In fondo a 26 anni è nel bel mezzo del percorso di maturità calcistica: rinnovarlo e cederlo anche tra un anno, per ipotesi, potrebbe comunque portare milioni importanti ai rossoneri. E poi, perdendolo, quanto dovrebbe spendere il club per un giocatore di egual livello anche a ingaggio più basso? Riflessioni in corso, intanto in Premier League e Bundesliga hanno bussato alla porta dell'entourage. Che però sta dando priorità al Milan, ancora.

Squadra attuale: dal 2017 al Milan

Età: 26 anni.

Ingaggio attuale: 2.5 milioni di euro a stagione.

Valore di mercato secondo Transfermarkt: 35milioni di euro.