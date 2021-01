Bologna, obiettivo Pellegri ma il Monaco deve dare il via libera per il prestito

Pietro Pellegri è uno degli obiettivi più caldi per il mercato in entrata del Bologna. La giovane stellina del Monaco, partito dal Genoa senza però trovare fortuna in Ligue 1, piace molto a Sabatini che vorrebbe riportarlo in Italia. Il club del Principato però dovrebbe aiutare gli emiliani nei contorni economici dell'affare, prima di tutto dando il via libera ad un eventuale prestito. A riportarlo è il sito della Gazzetta dello Sport.