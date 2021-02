Bologna protagonista dell'ultimo giorno: in attesa di Niang si prova superare l'intoppo per Rugani

Bologna protagonista delle trattative dell'ultimo giorno di mercato. In attesa di capire la fattibilità dell'arrivo di M'baye Niang, il club felsineo ha tutta l'intenzione di chiudere per Daniele Rugani. Il difensore classe '94 arriverebbe formalmente dal Rennes, anche se il cartellino è ancora di proprietà della Juventus. Un'esperienza non proprio felicissima, quella dell'ex bianconero in Ligue 1 visto che col Rennes, anche a causa di problemi muscolari, ha giocato solo due partite. Una in campionato da titolare, una in Champions League da subentrato. E così, senza particolari rimpianti, ora Rugani è pronto a salutare la Francia per far ritorno in Italia, al Bologna appunto. Che per chiudere l'operazione in prestito dovrà corrispondere un indennizzo da 1 milione di euro proprio al Rennes. Su questo punto però non esiste ancora l'accordo, le parti sono in contatto e proveranno a chiudere da qui alle ore 20.