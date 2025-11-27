Boniek: "Scudetto, lotta fra Milan, Inter, Napoli e Roma. Gattuso persona vera"

"Sarà una lotta tra Milan, Inter, Napoli e Roma. Gasperini è uno davvero bravo. La Juve deve giocare un po’ meglio". Zibì Boniek parla della nostra Serie A. Nel corso dell'intervista concesso all'edizione odierna del Corriere della Sera, l'ex Juventus ha poi parlato dell'Italia e di Gennaro Gattuso: "Sono un suo grande estimatore - ha esordito -. Mi piacciono le persone vere, è uno normale che dice quello che pensa, ogni tanto sbaglia e dice sono fatto così. Non finge, non recita un personaggio".

E proprio sulla Nazionale, si è espresso sugli azzurri e se andranno ai Mondiali: "Ve lo auguro con tutto il cuore - ha proseguito - è un problema per i bambini, se lo mancate per la terza volta, quelli dai 6 ai 18 anni non potrebbero aver tifato per la Nazionale. Però rifletto sul fatto che quando gli azzurri giocano nei loro club hanno più tigna".

Boniek ha infine parlato della differenza fra i giocatori di adesso e di quelli ai suoi tempi: "Intanto non esisteva la playstation - ha concluso -. Io a Villar Perosa giocavo a scopone con Zoff, Furino, Tardelli e Paolo Rossi. Vivevamo insieme. Questi hanno le cuffie in testa e si isolano. Ma non li rimprovero".