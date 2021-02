Botta e risposta continuo tra Atalanta e Napoli: Gosens firma il 2-1 della Dea al 64'

vedi letture

Continuo botta e risposta in questo inizio di secondo tempo al Gewiss Stadium, con l'Atalanta che si porta ancora in vantaggio sul Napoli. Conduce adesso 2-1 la squadra bergamasca, che ha trovato la via della rete con Gosens al 64'. Nasce tutto da una percussione centrale di Muriel, con pallone allargato verso Zapata che ha firmato l'assist perfetto per l'accorrente Gosens, che ha depositato nella porta rimasta vuota.