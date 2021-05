Buffon, e adesso? Per La Gazzetta dello Sport ci sono le ipotesi MLS o Medio Oriente

Annunciato l'addio alla Juventus, adesso per Buffon si apre il toto-futuro. Detto del no all'Atalanta lo scorso settembre, nelle ultime ore - scrive La Gazzetta dello Sport - si è parlato di una richiesta della Roma sponsorizzata da Mourinho. Se dovesse decidere di continuare, ecco allora riprendere quota l’ipotesi di mete di grande richiamo e tradizione in Europa, ma anche soluzioni Oltreoceano. È il motivo per cui non va esclusa l’ipotesi MLS per un’esperienza di vita coinvolgente anche per la sua famiglia.

Ma attenzione anche alla pista che porta in Medio Oriente. È vero che nell’esperienza al PSG ha coltivato importanti rapporti con Doha (Bein Sports è di proprietà dell’emiro Al-Thani), ma proprio quest’annuncio in lingua araba può essere un chiaro messaggio a quel ricco mondo calcistico. L’aspetto economico può essere invogliante, ma non è tutto. Per togliersi questo sfizio Gigi Buffon vuole andare oltre le consuetudini.