Buona la prima per Semplici, il Cagliari ritrova la vittoria: 2-0 sul campo del Crotone

vedi letture

Si è da poco conclusa la sfida fra Crotone-Cagliari. Successo importantissimo per i sardi, che si sono imposti 2-0 grazie alle reti di Pavoletti e Joao Pedro.

Le scelte iniziali - Mister Leonardo Semplici, alla sua prima sulla panchina del Cagliari, seglie il 3-5-2 con Radja Nainggolan schierato davanti alla difesa e affiancato da Duncan e Marin. Nandez largo a destra con Lykogiannis sulla corsia opposta. In avanti invece la coppia formata da Joao Pedro e Simeone. Poche novità per quanto riguarda il Crotone, 3-4-2-1 con l'ex di turno Adam Ounas ancora titolare insieme a Junior Messias alle spalle di Samuel Di Carmine che ha ormai scalzato Simy.

Doppia occasione Crotone in avvio - Brivido per la difesa del Cagliari dopo una manciata di minuti, con Di Carmine che su assist di Rispoli manca di un soffio l'appuntamento col pallone con Cragno ormai battuto. Passano un paio di minuti e il Crotone ha un'altra grande occasione, questa volta con Messias: lancio dalle retrovie di Golemic per Messias che passa al lato di Ceppitelli e spara con il mancino mettendo di poco alto sopra la porta di Cragno.

Due ko per il Crotone nel primo tempo - Al minuto numero 19, il Crotone è costretto al primo cambio. Fuori Vulic, per un problema fisico, dentro Zanellato. Sfortunata la squadra di Stroppa, che poco prima della fine del primo tempo deve sostituire anche Molina. Al suo posto Eduardo Henrique.

Pavoletti sblocca la gara - La partita non offre un grande spettacolo, con il Crotone che ai punti avrebbe meritato qualcosa di più. Ci pensa però un lampo di Pavoletti a sbloccare la gara. Cross di Lykogiannis, l'attaccante del Cagliari stacca benissimo fra due avversari e di testa batte Cordaz.

Uno-due micidiale del Cagliari, raddoppia Joao Pedro - Passano pochi minuti e il Cagliari raddoppia. Pavoletti, ancora protagonista, conquista un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Joao Pedro: botta sotto la traversa, pallone imprendibile per Cordaz.

Palo di Ounas, si salva il Cagliari - Il Crotone non ci sta e si riversa in attacco alla ricerca del gol per riaprire la partita. Ci va vicinissimo l'ex Ounas, ma la sua conclusione a giro si stampa sul palo. Sulla ribattuta Simy, in fuorigioco, spara altissimo.

Ingenuità di Lykogiannis, Cagliari in 10 nel finale di gara - Quando manca un quarto d'ora alla fine della gara, il Cagliari resta in 10. Trattenuta di Lykogiannis, già ammonito, che vale il secondo giallo.

Il Cagliari ritrova la vittoria - Buona la prima per mister Semplici sulla panchina del Cagliari, i sardi ritrovano la vittoria che mancava dallo scorso 7 novembre. Tre punti fondamentali per credere ancora alla salvezza. Notte fonda invece per il Crotone, che resta all'ultimo posto in classifica.