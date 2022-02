Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: Osimhen fuori, c'è Petagna. Lovato recupera

vedi letture

Sono ufficiali le formazioni di Cagliari-Napoli, primo dei due posticipi del lunedì della 25a giornata di Serie A. Mazzarri lascia ancora fuori Pavoletti schierando Pereiro al fianco di Joao Pedro. In difesa c'è Lovato nonostante gli acciacchi mentre in mediana si rivede Deiola. Molto rimaneggiata la squadra di Spalletti a causa degli infortuni: Osimhen non parte dal 1' e lascia spazio a Petagna. Ecco i due schieramenti:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Baselli, Grassi, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pereiro. All: Mazzarri

NAPOLI (3-4-1-2): Ospina; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Zielinski, Mario Rui; Elmas; Mertens, Petagna. All: Spalletti.