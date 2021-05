Cagliari, Semplici: "Col Napoli formazione top. Giocheremo la gara come se fosse l'ultima"

vedi letture

Nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Napoli, il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, ha parlato anche della formazione che manderà in campo, in vista anche delle sfide salvezza contro Benevento e Fiorentina nelle prossime settimane: "Vedremo se preservare qualche giocatore, ma noi viviamo questa gara come se fosse l'ultima: dobbiamo mettere una formazione che sia al top. Oggi c'è il Napoli e bisogna provare a portare via un risultato positivo, questa partita dobbiamo giocarcela nel migliore dei modi. Paure o preoccupazioni non ne ho, so di avere a disposizione un gruppo importante e sta a noi tenerlo sempre sul pezzo a livello di mentalità".