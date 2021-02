Calcio con pochi tifosi in futuro? Mihajlovic: "Quando i ristoranti riaprono la gente va a mangiare"

Il calcio farà fatica a richiamare i tifosi negli impianti una volta conclusa la pandemia? Secondo Sinisa Mihajlovic, no di certo: "Quando i ristoranti riaprono la gente va a mangiare: non è diverso, secondo me. Quando sei abituato a un certo tipo di vita e te la tolgono, penso che ci sia piacere a tornare quando si riapre. Credo possa essere la stessa cosa per lo stadio, anzi forse ci sarà ancora più gente. Bisognerà vedere come reagiranno i giocatori, all’inizio potrebbe essere un trauma ritrovarsi lo stadio pieno, non sarà facile. Sarà lo stesso effetto di quando ci si è ritrovati a giocare senza pubblico".