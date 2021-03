Camoranesi: "Lo scudetto può perderlo solo l'Inter. Juve, servono altri tre come Chiesa"

L'ex centrocampista della Juventus Mauro German Camoranesi, dopo essere stato esonerato da primo in classifica col Maribor nel campionato sloveno, ha già scordato la rabbia ed è pronto a rimettersi in gioco: "Vorrei allenare in Italia - ha dichiarato a Tuttosport - ma sono aperto a qualsiasi esperienza". Il tema dell'intervista è ovviamente la Vecchia Signora: "In Champions è stata sfortunata. Ora è giusto andare avanti con Pirlo, conta più il valore dei giocatori a disposizione dell'età dell'allenatore. Ronaldo? Se resta sono contento ma se andrà via verrà sostituito a dovere". Poi parlando di Chiesa: "Non mi sarei aspettato un impatto così devastante, ne servirebbero altri tre come lui: italiani e già titolari, non delle alternative". Poi sulla rimonta scudetto: "Possono riuscire a vincerle tutte ma solo l'Inter può perdere questo campionato. Il Milan? Il calo era preventivabile, ma nel prossimo campionato lotteranno veramente per lo scudetto".