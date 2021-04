Cannavaro: "Gattuso è cresciuto, ha idee nuove e il suo Napoli mostra un bel calcio moderno"

vedi letture

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro parla così del Napoli e del suo amico Gattuso: "Rino ha subito l'effetto lavatrice, come lo chiamo io. Che capita a Napoli come nel resto d'Italia, con le persone che vengono insultate, affogate e poi... asciugate in un turbine senza rispetto. È capitato a Pirlo, anche a Pippo Inzaghi che prima di vincere in casa della Juve era criticatissimo. Troppi eccessi e non lo dico perché parlo di vecchi amici. Due mesi fa Rino era diventato per qualcuno il peggiore di tutti. Ma per l’allenatore contano i numeri. Ora che viene da quattro vittorie consecutive e che finalmente ha a disposizione gli uomini importanti che gli sono mancati a lungo, tutti muti. E non mi si venga a dire che questi risultati sono il frutto del silenzio stampa. Si vede il lavoro di Rino, la sua crescita come allenatore in questi anni è evidente. Il Napoli mostra un calcio propositivo, forse il più moderno ed europeo di tutti per concetti e sviluppo. Perché ha un tecnico che ha idee nuove".