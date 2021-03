Caos calmo, c'è anche l'Inter. Evoluzioni in vista dell'estate

vedi letture

Il caos calmo si muove sotto traccia, ma rischia di emergere all’improvviso ed in maniera fragorosa, quando potrebbe essere troppo tardi per porre rimedio. Questo è chiaramente lo scenario più imprevedibile, a lato del quale però potrebbe anche verificarsi l’esatto opposto. E’ allora naturale partire dalla situazione dell’Inter, che veleggia in vetta alla classifica e sembra non avere grosse preoccupazioni nell’immediato, ma che potrebbe vedere riscritte le proprie dinamiche a seconda delle evoluzioni societarie che contraddistingueranno le prossime settimane.

In chiave Milan si guarda soprattutto al caso legato a Donnarumma, con tutte le preoccupazioni per un contratto ormai prossimo alla scadenza e che non sembra vicino a trovare una felice risoluzione, mentre in casa Juventus le parole di Nedved non hanno dissolto del tutto i dubbi legati al futuro della guida tecnica. Si va avanti con Pirlo, d’accordo, ma se la situazione dovesse precipitare sarebbe complicato evitare ribaltoni anche su quel fronte. Chi il cambiamento lo deve programmare per forza di cose è il Napoli, vista la gestione di Gattuso perpetrata da De Laurentiis nei mesi della burrasca, mentre nella capitale da un lato Fonseca viene messo in discussione ad ogni risultato anche sommariamente negativo, dall’altro Lotito continua a glissare sul rinnovo e la permanenza di Inzaghi. Tutti gli ingredienti per iniziare a scaldare la temperatura in vista di un’estate bollente.