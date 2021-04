Ceferin: "Per qualcuno l'eliminazione dalla Champions non è più neanche un fallimento sportivo"

Come da previsioni, il lungo intervento di apertura di Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, in occasione del congresso di oggi, si è risolto soprattutto in una serie di attacchi ai club fondatori della Superlega: “L’eliminazione dalla Champions League per alcuni non è un fallimento sportivo, ma un rischio industriale che non vogliono più correre. L’obiettivo per alcuni non è riempire la bacheca di trofei, ma il proprio acconto bancario”.

