Cengiz Under non ha convinto, il Leicester lo farà tornare a Roma. Per il futuro idea Fenerbahce

vedi letture

Il Leicester non riscatterà Cengiz Under dalla Roma a fine stagione. Questo quanto riferisce il portale turco Sporx che spiega come l'esterno non abbia convinto il tecnico Brendan Rodgers ha pagare i 25 milioni di euro pattuiti per il riscatto. Il giocatore non sembra però rientrare neanche nei piani della Roma e proprio per questo motivo, si legge, sta già cercando una nuova sistemazione futura. Una delle squadre che si sono interessate a lui negli ultimi giorni è il Fenerbahce.